Дрон снял на камеру тройной ракетный удар по Херсонской ВГА

Дрон снял на камеру тройной ракетный удар по Херсонской Военно-гражданской администрации. Кадры опубликовало украинское издание «Страна.ua».

При этом первый замглавы местного облсовета Юрий Соболевский заявил, что здание уже давно не использовалось ни в военных, ни в гражданских целях, поскольку уже становилось целью ударов.

До этого Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщал, что российские военные всю ночь и утро 5 июня били по местам дислокации украинских военных и властей в Харькове, Сумской области, Одессе и части Херсонской области, которая находится под контролем Киева.

На кадрах, снятых российским беспилотником, можно увидеть взрывы после попадания в цели корректируемых авиационных бомб (КАБ). Одним из объектов, которые атаковали ВС РФ, стала в том числе областная военная администрация Херсона. В результате удара КАБ здание не только частично разрушилось, но и с него был сорван флаг Украины.

Ранее в Херсонской области из-за обстрела без света остались 120 тыс. человек.