На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дрон снял на камеру тройной ракетный удар по Херсонской ВГА

«Страна.ua» показала кадры тройного ракетного удара по зданию Херсонской ВГА

Дрон снял на камеру тройной ракетный удар по Херсонской Военно-гражданской администрации. Кадры опубликовало украинское издание «Страна.ua».

При этом первый замглавы местного облсовета Юрий Соболевский заявил, что здание уже давно не использовалось ни в военных, ни в гражданских целях, поскольку уже становилось целью ударов.

До этого Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщал, что российские военные всю ночь и утро 5 июня били по местам дислокации украинских военных и властей в Харькове, Сумской области, Одессе и части Херсонской области, которая находится под контролем Киева.

На кадрах, снятых российским беспилотником, можно увидеть взрывы после попадания в цели корректируемых авиационных бомб (КАБ). Одним из объектов, которые атаковали ВС РФ, стала в том числе областная военная администрация Херсона. В результате удара КАБ здание не только частично разрушилось, но и с него был сорван флаг Украины.

Ранее в Херсонской области из-за обстрела без света остались 120 тыс. человек.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами