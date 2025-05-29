Российские военные начали применять новые дроны-камикадзе для ударов по Украине

Вооруженные силы (ВС) России начали наносить удары по целям на Украине новыми дронами-камикадзе «Дань-М». Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

По его данным, на Украине заговорили о применении российскими военными новых беспилотников.

«Дрон «Дань-М» представляет собой одноименную воздушную мишень с реактивным двигателем, призванную имитировать крылатые ракеты и самолеты в ходе учений», — отмечается в сообщении.

Автор предположил, что военные специалисты могли переделать летающие мишени в реактивные дроны, как это сделала Украина с Ту-141 «Стриж».

Также он не исключил, что ВС РФ используют «Дань-М» для отвлечения украинских средств противовоздушной обороны.

24 мая газета The Washington Post писала, что Россия сумела значительно обогнать Украину в разработке и массовом производстве оптоволоконных дронов, которые становятся серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным издания, эти устройства практически неуязвимы для традиционных средств радиоэлектронной борьбы благодаря уникальной системе управления.

Накануне газета The Times сообщила, что Россия превзошла Украину в производстве и качестве беспилотников средней дальности. Командир одного из пехотных батальонов ВСУ рассказал изданию, что из-за дронов изменения на линии боевого соприкосновения происходят настолько быстро, что зачастую не работают концепции, реализованные всего месяц назад.

Ранее в России создали первый в мире универсальный модульный беспилотник.