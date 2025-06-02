Пушилин заявил, что ВСУ «упираются» у Дзержинска

Пушилин: в окрестностях Дзержинска идут очень серьезные бои

У города Дзержинск (украинское название Торецк) ведутся серьезные боестолкновения. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«В окрестностях Дзержинска сейчас развернулись также очень серьезные боестолкновения. Противник упирается, но наши подразделения находят возможность продвигаться дальше», — сказал глава ДНР.

По его словам, ВС РФ продвигаются вперед на Великоновоселовском направлении, также есть «есть определенного рода успехи» в районе Отрадного.

Он добавил, что российские военные замедлили наступление на Краснолиманском направлении, однако заметно «улучшение ситуации для наших подразделений».

30 мая военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ключевая задача для Вооруженных сил РФ на лето — создание буферной зоны.

По его словам, в данный момент российские войска «практически выходят» на границы Луганской и Донецкой народных республик и продолжают продвигаться. Создать зону безопасности придется через взятие территорий Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей, добавил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались прорваться в Курскую область.