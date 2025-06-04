Российские беспилотники подавили огневые точки ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие применяют наземные беспилотные аппараты для подавления огневых точек Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Дзержинска (украинское название Торецк) в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в министерстве обороны России, передает ТАСС.

Отмечается, что расчетом наземного роботизированного комплекса «Крот-1» Вооруженных сил России в районе населенного пункта Дылеевка к северу от Дзержинска в ДНР была уничтожена огневая точка на одной из позиций украинских войск.

В сообщении ведомства говорится, что работа «Крота» корректировалась расчетом беспилотника.

Также в министерстве отметили, что в результате скоординированной совместной боевой работы российских военнослужащих обнаруженная огневая точка ВСУ была ликвидирована, что позволило российским штурмовикам успешно продвинуться на данном участке фронта в зоне проведения специальной военной операции.

2 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что у города Дзержинск ведутся серьезные боестолкновения.

Ранее сообщалось, что Украина намерена создать «охотников за российскими дронами».