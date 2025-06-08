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Эксперт рассказал о расширении российской зоны контроля у Ступочек в ДНР

Марочко: армия РФ за неделю серьезно расширили зону контроля у Ступочек в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил России за неделю серьезно расширили зону контроля у Ступочек Донецкой народной республики (ДНР) и заняли участок местности севернее населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо Ступочек: мы расширили за эту неделю серьезно зону контроля. Под огневой контроль взят участок местности севернее от Ступочек», — сказал собеседник агентства.

Марочко добавил, что часть автодороги, которую использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ), тоже уже под российским контролем. Эксперт отметил, что трасса Константиновка-Артемовск уже физически перерезана армией России.

3 июня основные силы ВСУ были выбиты из населенного пункта Ступочки, рассказал Марочко. По его словам, в районе населенного пункта, расположенного в Краматорском районе, российские подразделения продолжают зачистку прилегающих территорий. Эксперт уточнил, что украинские формирования понесли потери и оставили позиции.

2 июня Марочко заявлял, что российские войска уже взяли под контроль ключевые объекты ВСУ в Ступочках.

Ранее Пушилин рассказал о планах ВСУ после потери ими Богатыря в ДНР.

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