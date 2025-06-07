ВС РФ на ряде участков вклинились до 1,5 км вглубь обороны ВСУ на Сумщине

Российские подразделения добились тактического продвижения до 1,5 километра на отдельных участках Сумского направления за прошедшую неделю. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«На ряде позиций в Сумской области зафиксировано поступательное продвижение вглубь украинской обороны с достижением рубежа в полтора километра», — уточнил специалист.
По его данным, это стало результатом методичного наступления при поддержке артиллерии и авиации.
6 июня военный паблик Deep State сообщил, что российские силы продвигаются в Сумской области, под их контролем вскоре может оказаться село Варачино.
3 июня в Раде призвали украинцев эвакуироваться из Сумской области из-за провала обороны ВСУ, не дожидаясь приказа властей. Депутат Марьяна Безуглая подчеркнула, что фортификации в этом регионе были подготовлены хуже, чем во всех остальных частях Украины. Кроме того, Безуглая назвала Сумскую область самым слабым местом в обороне ВСУ.
Ранее в Британии сообщили о критической нехватке FPV-дронов у ВСУ.