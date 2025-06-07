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ВС РФ на ряде участков вклинились до 1,5 км вглубь обороны ВСУ на Сумщине

Марочко: подразделения ВС РФ продвинулись на 1,5 км на Сумском направлении
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские подразделения добились тактического продвижения до 1,5 километра на отдельных участках Сумского направления за прошедшую неделю. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«На ряде позиций в Сумской области зафиксировано поступательное продвижение вглубь украинской обороны с достижением рубежа в полтора километра», — уточнил специалист.

По его данным, это стало результатом методичного наступления при поддержке артиллерии и авиации.

6 июня военный паблик Deep State сообщил, что российские силы продвигаются в Сумской области, под их контролем вскоре может оказаться село Варачино.

3 июня в Раде призвали украинцев эвакуироваться из Сумской области из-за провала обороны ВСУ, не дожидаясь приказа властей. Депутат Марьяна Безуглая подчеркнула, что фортификации в этом регионе были подготовлены хуже, чем во всех остальных частях Украины. Кроме того, Безуглая назвала Сумскую область самым слабым местом в обороне ВСУ.

Ранее в Британии сообщили о критической нехватке FPV-дронов у ВСУ.

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