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Российские войска сорвали попытку прорыва госграницы в Белгородской области

Марочко: российские военные уничтожили ударную группировку ВСУ в Гоптовке
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска сорвали попытку прорыва государственной границы Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его данным, ВСУ предприняли попытку сформировать в населенном пункте Гоптовка ударную группировку, которая должна была устроить прорыв госграницы в направлении Журавлевки.

«Российские средства объективного контроля своевременно выявили место скопления украинских боевиков, наши бойцы нанесли по ним удар», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что в настоящее время информация о потерях украинских войск уточняется.

30 мая военный эксперт Александр Матюшин заявил, что ВСУ могут попытаться организовать прорыв в Курскую область, аналогичный событиям августа 2024 года. По его мнению, украинские войска могут подтянуть к линии фронта большое количество станций радиоэлектронной борьбы, после чего подключить артиллерию и технику разминирования.

Ранее эксперт раскрыл, что может скрывать Киев под маской переговоров в Стамбуле.

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