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Монах заявил, что талантливые российские дети могут быть одержимы демонами

Схиигумен РПЦ Гавриил заявил об одержимости некоторых талантливых детей
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Одаренные дети, которых иногда в массовой культуре называют детьми индиго, могут быть одержимы демонами. Об этом в своей проповеди в Telegram-канале написал схиигумен Русской православной церкви (РПЦ) Гавриил.

Он привел в пример стихи, которые показала ему девочка-поэт, и назвал их слишком хорошими, чтобы быть написанными ребенком.

«С точки зрения лексики, с точки зрения эмоциональной, с точки зрения образности, переживаний, которые там описаны, ничего подобного этот ребенок не мог ни прочувствовать, ни переживать, ни написать таким слогом и такими словами, как это было написано», — заявил отец Гавриил.

В связи с этим схиигумен сделал вывод о том, что талантливые дети могут быть подвержены одержимости. РПЦ не комментировала высказывания Гавриила.

До этого бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Биспинг заявил, что россиянин Сергей Павлович проиграл своему соотечественнику Александру Волкову на турнире UFC из-за одержимости Павловича «небольшими демонами».

Ранее отца пятилетней дочери назвали «папой-демоном» из-за его внешности.

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