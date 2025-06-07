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ВС РФ захватили участок дороги у Юнаковки, ВСУ не удается вернуть позиции

Марочко: ВС РФ взяли под контроль участок дороги у Юнаковки в Сумской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные в ходе боевых действий у Юнаковки в Сумской области Украины взяли под контроль участок трассы, что мешает украинским вооружённым силам восстановить утраченные позиции. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе Юнаковки продолжаются боестолкновения. Наши войска северо-восточнее уже заняли участок трассы, который ранее использовался украинскими боевиками для снабжения своих сил в Курской области. Таким образом, один из участков дороги Юнаковка — Суджа находится под нашим огневым контролем. Это, безусловно, затрудняет украинским боевикам попытки вернуть ранее утраченные позиции», — отметил он.

До этого Марочко рассказал, что российские подразделения добились тактического продвижения до 1,5 километра на отдельных участках Сумского направления за прошедшую неделю.

Военный паблик Deep State писал, что российские силы продвигаются в Сумской области, под их контролем вскоре может оказаться село Варачино.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина дала России повод «разбомбить их к чертям».

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