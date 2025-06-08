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Боец ВСУ рассказал, что находится в плену более тысячи дней

Солдат ВСУ рассказал, что после 40 дней боев находится в плену уже 1160 дней
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Минобороны РФ

Украинский военный сообщил, что дожидается обмена из российского плена уже более тысячи дней. Его слова приводит ТАСС.

«(В зоне боевых действий находился) чуть меньше 40 дней — с 24 февраля по 4 апреля 2022 года. (А в плену уже) 1 160 дней», — сказал он.

По словам пленного, его прабабушка во времена Великой Отечественной войны была в плену с 1941 по 1945 год. Он отметил, что «уже приближается» к такому же показателю.

7 июня пленные украинские военнослужащие обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ускорить процесс обмена. Они заявили, что разочарованы тем, как медленно проходит обмен.

Обмен военнопленными и передача тел, согласованные между Россией и Украиной, были неожиданно сорваны украинской стороной. Помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил, что процедура обмена не состоялась из-за неявки украинской делегации без предварительного уведомления и объяснений причин.

Ранее МО РФ прокомментировало затягивание Украиной обмена телами бойцов и военнопленными.

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