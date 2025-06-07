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Военнопленные ВСУ обратились к Зеленскому после срыва обмена

Пленные бойцы ВСУ призвали Зеленского приступить к обмену
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РИА Новости

Пленные украинские военнослужащие обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом ускорить процесс обмена. Телеканал «Россия 24» опубликовал видеообращение бойцов ВСУ.

В своих заявлениях пленные выразили разочарование медленным темпом обмена, сообщив, что им обещали освобождение в течение трех месяцев.

«Наше правительство не хочет забирать нас вообще. Нам говорили, что мы будем здесь максимум около трех месяцев, и нас обменяют», — пожаловался один из них.

Один из пленных высказал недоумение по поводу бездействия украинских властей, подчеркнув свое желание вернуться домой к родным. Другой пленный выразил надежду на положительное решение Зеленского по вопросу обмена пленными.

«Надеюсь, что поскорее нас обменяют», — сказал пленный.

Обмен военнопленными и передача тел, согласованные между Россией и Украиной, были неожиданно сорваны украинской стороной. Помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил, что процедура обмена не состоялась из-за неявки украинской делегации без предварительного уведомления и объяснений причин.

Ранее Медведев объяснил, почему Киев не забирает тела своих военных.

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