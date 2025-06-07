В РФ заявили, что Украина воздерживается от назначения даты нового обмена пленными

Зорин: РФ передала Украине список из 640 фамилий, дата обмена пока не назначена

Москва передала украинской стороне список из 640 фамилий, но Киев пока не назначил дату обмена. Об этом заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, передает ТАСС.

»...однако украинская сторона пока воздерживается от назначения даты возвращения этих лиц и передачи российской стороне соответствующего количества военнопленных российских военнослужащих», — сказал Зорин.

Генерал-лейтенант также рассказал, что колонна с 1212 телами солдат украинской армии прибыла в район обмена.

По итогам второго раунда переговоров в Стамбуле министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Москва и Киев договорились об обмене тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех», а также телами военных по принципу «6000 на 6000».

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский 7 июня сообщил, что контактная группа Минобороны РФ находится на границе с Украиной, но украинские переговорщики не прибыли на место.

Ранее Мединский раскрыл подробности передачи Украине тел военнослужащих ВСУ.