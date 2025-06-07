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В РФ заявили, что Украина воздерживается от назначения даты нового обмена пленными

Зорин: РФ передала Украине список из 640 фамилий, дата обмена пока не назначена
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Алексей Куденко/РИА Новости

Москва передала украинской стороне список из 640 фамилий, но Киев пока не назначил дату обмена. Об этом заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, передает ТАСС.

»...однако украинская сторона пока воздерживается от назначения даты возвращения этих лиц и передачи российской стороне соответствующего количества военнопленных российских военнослужащих», — сказал Зорин.

Генерал-лейтенант также рассказал, что колонна с 1212 телами солдат украинской армии прибыла в район обмена.

По итогам второго раунда переговоров в Стамбуле министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Москва и Киев договорились об обмене тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех», а также телами военных по принципу «6000 на 6000».

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский 7 июня сообщил, что контактная группа Минобороны РФ находится на границе с Украиной, но украинские переговорщики не прибыли на место.

Ранее Мединский раскрыл подробности передачи Украине тел военнослужащих ВСУ.

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