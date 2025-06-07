Более тысячи тел военных ВСУ привезли в район обмена

Колонна с 1212 телами солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыла в район обмена, общая цифра составит свыше шести тысяч. Об этом сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, передает ТАСС.

По его словам, идет подготовка к отправке еще трех эшелонов, в каждом из которых по 1200 тел, и еще одного автомобильного эшелона с таким же количеством. Таким образом, общая цифра составит более шести тысяч.

«К сожалению, украинская сторона не подтвердила проведение обмена сегодня и перенесла его на неопределенный срок», — уточнил Зорин.

До этого помощник президента России Владимир Мединский раскрыл подробности передачи Украине тел военнослужащих. В частности, рассказал, что они находятся в рефрижераторах и в специальных вагонах, в форме ВСУ, многие из них с документами.

Также Мединский заявил, что Киев неожиданно перенес на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными, а группа украинских переговорщиков по неизвестной причине не прибыла на место обмена.

Ранее депутат Рады обвинил Зеленского в отказе возвращать тела погибших солдат ВСУ.