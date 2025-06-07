Минобороны показало холодильные установки с телами военных ВСУ

Министерство обороны продемонстрировало холодильные установки с первой партией тел военнослужащих ВСУ, которые подлежат репатриации и прибыли в зону обмена. Видео опубликовала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

7 июня в Брянскую область прибыли рефрижераторы с телами военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые Россия готова передать Украине в рамках достигнутых соглашений.

«Рефрижераторы находятся в Брянской области», — отметил собеседник ТАСС.

До этого помощник президента России и глава российской делегации на недавних переговорах в Стамбуле, Владимир Мединский, сообщил, что Киев неожиданно отложил как прием тел, так и обмен пленными на неопределенный срок. Кроме того, группа украинских переговорщиков не прибыла на место обмена по причинам, которые остаются неизвестными.

Ранее Москва и Киев договорились о передаче тел погибших бойцов по принципу «6000 на 6000».