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ВС России ударили по заводам в Днепре и Павлограде

ВС России поразили завод «Днепропресс» в Днепре и одно предприятие в Павлограде
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Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы России комбинированным ракетно-дроновым ударом поразили завод «Днепропресс» в Днепре (бывший Днепропетровск). Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка» со ссылкой на данные спутникового сервиса мониторинга ландшафтных пожаров NASA.

По информации канала, российские военные также нанесли поражение механическому заводу в Павлограде.

До этого украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на собственные источники, сообщило, что в ночь на 7 июня в Харькове было зафиксировано свыше 50 взрывов. По данным издания, по городу были нанесены удары с использованием дронов типа «Шахед», корректируемых авиационных бомб (КАБ), а также ракет. Власти заявили об атаке 48 беспилотников, пяти авиационных бомб и неуточненного количества ракет.

В ночь на 6 июня Россия нанесла массированный удар ракетами Х-101, «Калибр» и «Искандер» по критической инфраструктуре Украины: в Киеве была поражена ТЭЦ-5, повреждена ТЭЦ-4, уничтожен комплекс ПВО Patriot, сообщали Telegram-каналы. Ударами ВС РФ были обесточены районы Тернополя и Луцка.

Ранее Трамп заявил, что Украина сама дала России повод «разбомбить их к чертям».

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