В Харькове за ночь зафиксировали более 50 взрывов

В ночь на 7 июня в Харькове было зафиксировано свыше 50 взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, по городу были нанесены удары с использованием дронов типа «Шахед», корректируемых авиационных бомб (КАБ), а также ракет. Власти заявили об атаке 48 беспилотников, пяти авиационных бомб и неуточненного количества ракет.

В результате обстрелов в разных районах Харькова начались пожары. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Этой ночью серия взрывов прозвучала в Харькове на фоне действующей воздушной тревоги в регионе. Тревога была объявлена в Харьковской и соседних областях. Подробности о характере взрывов, возможных повреждениях или пострадавших не уточняются. Местные власти пока не комментировали инцидент.

До этого сообщалось, что сигнал предупреждения поступил одновременно в Харьковской и Днепропетровской областях, ориентировочно в 22 часа 55 минут по московскому времени 6 июня. До этого аналогичная мера безопасности применялась в Николаевской области, где тревога продолжалась около 30 минут.

Ранее в США указали Украине, что она виновна в обострении конфликта.