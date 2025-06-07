Экс-аналитик ЦРУ рассказал о последствиях для Украины после атаки на аэродромы РФ

Украину ждет разрушительная фаза конфликта после атаки на аэродромы РФ. Об этом в эфире Judging Freedom на YouTube заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

«Этот конфликт переходит в новую фазу. И это будет разрушительная фаза для Украины», — сказал он.

1 июня ВСУ провели масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой с помощью беспилотников нанесли удары по аэродромам в пяти регионах России. Среди них — Мурманская, Рязанская, Ивановская, Амурская и Иркутская области.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по критической инфраструктуре на территории Украины. ВС РФ использовали ракеты Х-101, «Калибр» и «Искандер». Им удалось поразить две ТЭЦ в Киеве, а также комплекс противовоздушной обороны Patriot и ряд других объектов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали удары по украинской территории.