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В подполье рассказали о последствиях ночных ударов по Харькову

Подпольщик Лебедев: ВСУ потеряли сотни бойцов во время ударов по Харькову
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские войска потеряли сотни бойцов во время ночных ударов по городу Харькову. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Харьков. <...> Враг <...> понес очень ощутимый урон», — сказал он.

По словам Лебедева, российские военнослужащие «очень хорошо ударили» по логистике и связи Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате ротация украинских формирований и поставки оружия на фронт оказались нарушены.

Координатор подполья добавил, что Вооруженные силы РФ также поразили места дислокации украинских солдат и иностранных наемников в Харькове. Более того, были уничтожены цеха по производству беспилотников и несколько складов.

Вечером 6 июня в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу. Позже украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что в Харькове произошла серия взрывов.

7 июня издание «Страна.ua» со ссылкой на источники написало, что ночью в Харькове было зафиксировано более 50 взрывов. Журналисты утверждают, что по городу были нанесены удары с применением дронов и корректируемых авиационных бомб.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина дала РФ повод «разбомбить ее к чертям».

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