В подполье рассказали о последствиях ночных ударов по Харькову

Подпольщик Лебедев: ВСУ потеряли сотни бойцов во время ударов по Харькову

Украинские войска потеряли сотни бойцов во время ночных ударов по городу Харькову. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Харьков. <...> Враг <...> понес очень ощутимый урон», — сказал он.

По словам Лебедева, российские военнослужащие «очень хорошо ударили» по логистике и связи Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате ротация украинских формирований и поставки оружия на фронт оказались нарушены.

Координатор подполья добавил, что Вооруженные силы РФ также поразили места дислокации украинских солдат и иностранных наемников в Харькове. Более того, были уничтожены цеха по производству беспилотников и несколько складов.

Вечером 6 июня в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу. Позже украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что в Харькове произошла серия взрывов.

7 июня издание «Страна.ua» со ссылкой на источники написало, что ночью в Харькове было зафиксировано более 50 взрывов. Журналисты утверждают, что по городу были нанесены удары с применением дронов и корректируемых авиационных бомб.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина дала РФ повод «разбомбить ее к чертям».