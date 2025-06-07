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На Украине сообщили о взрывах в городе при действующем режиме тревоги

Серия взрывов прозвучала в Харькове на фоне действующей воздушной тревоги
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Shutterstock

Серия взрывов прозвучала в Харькове на фоне действующей воздушной тревоги в регионе. Об этом информирует украинское издание «Общественное. Новости».

Тревога объявлена в Харьковской и соседних областях. Подробности о характере взрывов, возможных повреждениях или пострадавших не уточняются. Местные власти пока не прокомментировали инцидент.

До этого сообщалось, что сигнал предупреждения поступил одновременно в Харьковской и Днепропетровской областях, ориентировочно в 22 часа 55 минут по московскому времени 6 июня. До этого аналогичная мера безопасности применялась в Николаевской области, где тревога продолжалась около тридцати минут. Кроме того, предупреждение распространяется и на контролируемые ВСУ территории Херсонской и Запорожской областей, а также на территорию Донецкой народной республики.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее ВС РФ захватили новый «интеллектуальный» дрон ВСУ.

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