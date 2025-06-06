В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога охватила три региона Украины. Согласно данным интерактивной карты министерства цифровой трансформации Украины, вечером пятницы воздушная тревога была объявлена сразу в трех регионах страны.

Сигнал предупреждения поступил одновременно в Харьковской и Днепропетровской областях, ориентировочно в 22 часа 55 минут по московскому времени. До этого аналогичная мера безопасности применялась в Николаевской области, где тревога продолжалась около тридцати минут.

Кроме того, предупреждение распространяется и на контролируемые Вооруженными силами Украины территории Херсонской и Запорожской областей, а также на территорию Донецкой народной республики.

Накануне в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее российские военные поразили самую крупную ТЭЦ в Киеве.