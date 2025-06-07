ТАСС: в прифронтовых селах Сумской области почти не осталось мирных жителей

В прифронтовых населенных пунктах Сумской области Украины (граничит с Курской областью) практически не осталось мирных жителей. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, представители Киева добровольно и принудительно вывезли гражданских лиц вглубь украинской территории, многие еще в 2022 году переехали в Россию.

По данным министерства обороны России, с 14 марта российские войска взяли под контроль 12 населенных пунктов в Сумской области.

До этого начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин сообщил, что подразделения группировки войск «Север» отразили наступление украинских формирований у восьми населенных пунктов Сумской области. Противник потерял свыше 255 военнослужащих.

3 июня в Верховной раде призвали украинцев эвакуироваться из Сумской области из-за провала обороны ВСУ, не дожидаясь приказа властей. Депутат Марьяна Безуглая подчеркнула, что фортификации в этом регионе были подготовлены хуже, чем во всех остальных частях Украины. Кроме того, Безуглая назвала Сумскую область самым слабым местом в обороне ВСУ.

Ранее военный эксперт высоко оценил российское наступление в Сумской области.