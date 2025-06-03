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В Раде призвали украинцев эвакуироваться из Сумской области из-за провала ВСУ

Депутат Рады Безуглая призвала украинцев эвакуироваться из Сумской области
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Гражданам Украины, проживающим в прифронтовых районах Сумской области, нужно начать эвакуироваться, не дожидаясь приказа властей. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Я должна предостеречь и посоветовать гражданам позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться из прифронтовых и потенциально прифронтовых зон Сумщины», — призвала она украинцев к эвакуации.

Парламентарий отметила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили подготовку к обороне региона. Она подчеркнула, что фортификации в этом регионе были подготовлены хуже, чем во всех остальных частях Украины. Кроме того, Безуглая назвала Сумскую область самым слабым местом в обороне ВСУ.

Командир штурмовой группы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Джади» сообщил, что подразделения ВСУ под натиском российских войск сдают позиции в Сумской области.

1 июня министерство обороны сообщило, что российские военнослужащие заняли Алексеевку в Сумской области. Населенный пункт был взят под контроль бойцами группировки войск «Север».

Ранее на Украине заявили о многокилометровом продвижении российских войск в Сумской области.

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