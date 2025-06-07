Минобороны назвало потери ВСУ в Сумской области

Подразделения группировки войск «Север» отразили наступление украинских формирований у восьми населенных пунктов Сумской области. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин, уточнив, что противник потерял свыше 255 военнослужащих, передает РИА Новости.

В ходе боестолкновений в районах Бессаловки, Рыжевки и других сел уничтожены четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия, станция РЭБ и склад боеприпасов. По словам Якимкина, атаки вели подразделения двух механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, четырех бригад территориальной обороны и штурмового полка.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что темпы российского наступления в Сумской области впечатляют. По его словам, российские подразделения добились тактического продвижения до 1,5 километра на отдельных участках Сумского направления за прошедшую неделю.

Ранее ВС РФ захватили участок дороги у Юнаковки.