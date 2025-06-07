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Военный эксперт высоко оценил российское наступление в Сумской области

Марочко заявил, что темпы российского наступления на Сумщине впечатляют
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Кадр из видео/Telegram-канал «ИЗНАНКА»

Темпы российского наступления в Сумской области впечатляют. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим за Сумскую область, то вполне впечатляющие результаты продвижения за истекшую неделю. Министерство обороны РФ заявило об освобождении ряда населенных пунктов», — сообщил Марочко.

Российские войска вошли на территорию Сумской области после того, как из соседней Курской области были выбиты последние подразделения ВСУ.

Он также сообщил, что российские военные в ходе боевых действий у Юнаковки в Сумской области Украины взяли под контроль участок трассы, что мешает украинским вооружённым силам восстановить утраченные позиции.

Украинский военный паблик Deep State писал, что российские силы продвигаются в Сумской области, под их контролем вскоре может оказаться село Варачино.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина дала России повод «разбомбить их к чертям».

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