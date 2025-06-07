Британский аналитик заявил о тщетности попыток Украины нанести урон России

Украина потерпела неудачу, когда пыталась нанести России значимый ущерб. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Вчерашний удар РФ по Украине показал, что ее российский флот бомбардировщиков не утратил силы, и ничто не смогло сорвать планы РФ, не говоря уже о нанесении ей какого-либо значимого урона», — сказал эксперт.

По его словам, российские войска нанесли Вооруженным силам Украины (ВСУ) намного больший ущерб по сравнению с тем, который Киев когда-либо мог нанести Москве. Меркурис уточнил, что полученный РФ и Украиной урон отличается в несколько раз.

1 июня ВСУ провели масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой с помощью беспилотников нанесли удары по аэродромам в пяти регионах России. Среди них — Мурманская, Рязанская, Ивановская, Амурская и Иркутская области.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по критической инфраструктуре на территории Украины. Для этого военнослужащие использовали ракеты Х-101, «Калибр» и «Искандер». Им удалось поразить две ТЭЦ в Киеве, а также комплекс противовоздушной обороны Patriot и ряд других объектов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали удары по украинской территории.