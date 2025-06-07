За ночь над Россией уничтожили более 30 украинских беспилотников

Минувшей ночью над регионами России средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, вражеские дроны сбили над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона.

Этой ночью мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны Минобороны России перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата при попытке атаки на Москву.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 174 украинских беспилотника над территорией России. Кроме того, над Черным морем были сбиты три управляемые ракеты «Нептун-М».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее на жилой дом в Энгельсе упали обломки беспилотника.