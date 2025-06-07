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Собянин сообщил об уничтожении еще четырех беспилотников на подлете к Москве

Собянин: еще четыре БПЛА сбиты системой ПВО Минобороны на подлете к Москве
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Ashley Chan/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) при попытке атаки на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На местах падения фрагментов дронов работают аварийно-спасательные службы.

В 0:33 Собянин также писал, что на подлете к Московскому региону был уничтожен БПЛА.

Накануне вечером в течение нескольких часов силы ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника в небе над восемью регионами. По данным Минобороны, атаки были отражены в период с 14:30 мск 6 июня до полуночи. Среди регионов, подвергшихся атакам, — Москва и Подмосковье, где было сбито пять дронов.

Ранее на жилой дом в Энгельсе упали обломки беспилотника.

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