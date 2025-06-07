Подразделения группировки войск «Центр» продолжили тактическое продвижение вглубь обороны противника, отразив атаки украинских формирований в зоне СВО. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, уточнив потери ВСУ, передает РИА Новости.

В ходе боестолкновений в районах Коптево, Димитрова и других населенных пунктов уничтожены восемь бронемашин (включая французский БТР VAB), семь автомобилей, три артиллерийских орудия. По данным пресс-центра, атаки вели соединения трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и морской пехоты ВСУ.

Также в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Север» отразили наступление украинских формирований у восьми населенных пунктов Сумской области. Противник потерял свыше 255 военнослужащих.

В свою очередь, российские военные группировки войск «Восток» уничтожили до 200 солдат ВСУ в ДНР и Запорожской области.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина дала России повод «разбомбить их к чертям».