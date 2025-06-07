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В Минобороны РФ назвали потери ВСУ в зоне действия группировки «Восток»

МО РФ: группировка «Восток» уничтожила до 200 солдат ВСУ в ДНР и Запорожье
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные группировки войск «Восток» уничтожили до 200 солдат ВСУ в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, его слова передает РИА Новости.

Отмечается, что бои шли в районах Комара, Малиновки и Гуляйполя.

«Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике формирований двух механизированных и двух бригад теробороны ВСУ», — поделился Гордеев.

Кроме живой силы ВСУ потеряли бронетранспортер М113, четыре боевых бронированных машины Humvee, пять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы. Также были уничтожены два склада материальных средств и 12 пунктов управления беспилотной авиацией, орудие полевой артиллерии.

До этого Минобороны РФ сообщало, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили переправу Вооруженных сил Украины через реку Оскол в районе населенного пункта Купянск в Харьковской области.

Ранее на Украине обеспокоились эффективностью линии обороны ВСУ в Харьковской области.

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