Губернатор Тульской области рассказал об отражении налета БПЛА с Украины

Губернатор Миляев сообщил, что в Тульской области уничтожены украинские БПЛА

В Тульской области уничтожены украинские беспилотники. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Подразделения ПВО Минобороны России ведут боевую работу по отражению вражеской атаки в регионе. С 15:00 до 23:00 были уничтожены воздушные цели», — написал Миляев.

До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в небе поблизости от Смоленска был сбит украинский беспилотник, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор напомнил жителям региона, что при обнаружении украинских беспилотников необходимо как можно скорее отойти в укрытие — не подходить к окнам, а также не осуществлять съемку действий сил противовоздушной обороны российской армии.

Также мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) при попытке атаки на Москву.

Ранее на жилой дом в Энгельсе упали обломки беспилотника.