Поблизости от Смоленска сбит украинский бесплотник

Губернатор Анохин сообщил, что под Смоленском был сбит украинский беспилотник

В небе поблизости от Смоленска был сбит украинский беспилотник, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в Telegram-канале.

«Уважаемые смоляне! В настоящее время украинская сторона в очередной раз предпринимает попытку атаки на наш регион. На текущий момент средствами РЭБ Министерства обороны РФ вблизи города Смоленска подавлен БПЛА противника», — написал Анохин.

Губернатор напомнил жителям региона, что при обнаружении украинских беспилотников необходимо как можно скорее отойти в укрытие — не подходить к окнам, а также не осуществлять съемку действий сил противовоздушной обороны российской армии.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) при попытке атаки на Москву.

Ранее на жилой дом в Энгельсе упали обломки беспилотника.