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Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и вылет рейсов
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Росавиация ввела временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Ограничения действуют в связи с необходимостью гарантировать безопасность гражданской авиации», — пояснил он.

В ночь на 7 июня временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский.

Также 6 июня ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в калужском аэропорту.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника в Жуковском районе региона. По его словам, уничтожение дронов велось в период с 17:00 до 18:00. На местах падения обломков работают оперативные группы. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее в Рязани обломок беспилотника упал на жилой дом.

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