Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Московскому региону

Системы противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны России уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) при приближении к Московскому региону. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков дрона работают специалисты оперативных служб.

6 июня в 19:43 Собянин написал, что беспилотник ВСУ попытался атаковать Московскую область. Это был пятый сбитый дрон за вечер.

В Минобороны РФ утром 6 июня сообщили, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 174 украинских беспилотника над территорией России. Кроме того, над Черным морем были сбиты три управляемые ракеты «Нептун-М».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в небе в районе подмосковного аэродрома произошли взрывы.