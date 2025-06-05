В Раде выдвинули условия для признания пропавших без вести бойцов погибшими

Пропавших без вести бойцов ВСУ признают погибшими через два года после войны

Верховная рада приняла закон о внесении изменения в Гражданский кодекс Украины, согласно которому пропавших без вести бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно будет объявить умершими только спустя два года после окончания вооруженного конфликта и по решению суда. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что суд может объявить военного умершим и раньше — через шесть месяцев «после наступления обстоятельств, которые угрожали ему смертью или давали основание предполагать его гибель».

Гончаренко уточнил, что за принятие этого закона проголосовали 262 нардепа.

До этого российский военкор Александр Коц раскрыл, сколько украинские власти платят семьям погибших бойцов. По его словам, власти Украины обещали за каждого военного, который не вернулся с фронта, выплатить 15 млн гривен (почти 30 млн рублей).

Этой информацией журналист поделился на фоне новостей о масштабном обмене России и Украины телами военных, который должен пройти по формуле «6000 на 6000». По словам Коца, власти должны будут заплатить семьям этих бойцов 180 млрд рублей, но при условии если тела можно будет опознать.

Ранее источник рассказал, сколько Киев платит за погибших в Курской области бойцов.