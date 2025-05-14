На Украине сообщили о продвижении ВС РФ в нескольких населенных пунктах

«Страна.ua»: ВС РФ продвинулись к востоку от Мирнограда и взяли часть Малиновки

Российские войска продвинулись к востоку от города Мирнограда под Константиновкой. Об этом сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Издание ссылается на украинский военно-аналитический портал Deep State, по информации которого ВС России взяли под контроль часть села Малиновка. При этом, по данным украинского военного с позывным «Мучной», российские военные контролируют все село.

Кроме того, войска РФ контролируют большую часть села Богатырь на Новопавловском направлении и продвинулись к западу от Великой Новоселки в районе Зеленого Поля.

14 мая военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные зашли в село Редкодуб ДНР на Краснолиманском направлении. По его данным, в данный момент идет закрепление в восточной части поселка и выдавливание украинских войск.

До этого капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что самыми напряженными участками украинского конфликта остаются граница с Днепропетровской областью, а также российские приграничные регионы.

Ранее в разведке Украины заявили, что Россия готовит масштабное наступление.