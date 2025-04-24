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ВС РФ совершили рывок по направлению к селу Григоровка в ДНР

Марочко: российские войска почти на километр приблизились к Григоровке в ДНР
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские бойцы совершили рывок в Донецкой народной республике (ДНР) и почти на один километр приблизились к селу Григоровка. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, подразделения Вооруженных сил РФ уничтожили оборонительный рубеж украинских войск восточнее населенного пункта.

«Совершив рывок, российские бойцы приблизились к населенному пункту на расстояние порядка 800 метров. На данный момент наши войска закрепляются на новых позициях и развивают успех», — подчеркнул Марочко.

Он добавил, что также военным ВС РФ удалось расширить зону контроля в Луганской народной республике (ЛНР). В частности, это касается ситуации в районе поселка Белогоровка.

22 апреля министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль поселок Сухая Балка в ДНР. Задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Юг».

В тот же день в Минобороны РФ сообщили об активном продвижении российских бойцов к городу Красноармейску (украинское название — Покровск) в ДНР. Как отметили в ведомстве, этот населенный пункт считается одним из основных транспортных узлов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее военные корреспонденты рассказали, что ВС РФ взяли под контроль один из населенных пунктов в ЛНР.

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