ВС РФ совершили рывок по направлению к селу Григоровка в ДНР

Российские бойцы совершили рывок в Донецкой народной республике (ДНР) и почти на один километр приблизились к селу Григоровка. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, подразделения Вооруженных сил РФ уничтожили оборонительный рубеж украинских войск восточнее населенного пункта.
«Совершив рывок, российские бойцы приблизились к населенному пункту на расстояние порядка 800 метров. На данный момент наши войска закрепляются на новых позициях и развивают успех», — подчеркнул Марочко.
Он добавил, что также военным ВС РФ удалось расширить зону контроля в Луганской народной республике (ЛНР). В частности, это касается ситуации в районе поселка Белогоровка.
22 апреля министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль поселок Сухая Балка в ДНР. Задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Юг».
В тот же день в Минобороны РФ сообщили об активном продвижении российских бойцов к городу Красноармейску (украинское название — Покровск) в ДНР. Как отметили в ведомстве, этот населенный пункт считается одним из основных транспортных узлов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее военные корреспонденты рассказали, что ВС РФ взяли под контроль один из населенных пунктов в ЛНР.