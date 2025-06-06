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На Украине сообщили, что ВС РФ неожиданно ударили на одном из участков фронта

Deep State: ВС России начали наступление на Малиновку в Запорожской области
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская армия активизировала наступательные действия на Запорожском направлении в районе Малиновки. Об этом сообщает украинское издание Deep State.

Данный участок фронта ранее считался одним из самых спокойных. Отмечается, что российские войска наступают небольшими группами до семи человек, используя легкую технику.

«Ожидается, что завтра штурмовые действия продолжатся», — говорится в сводке.

До этого телеканал «Царьград» сообщал, что после точечного удара Вооруженных сил (ВС) РФ по штабу украинской группировки «Сумы» началось активное наступление, в том числе на юг от Андреевки, в настоящее время идут бои за Малую Корчаковку.

Сообщается также, что группировка «Курск» начала штурм участка трассы Сумы — Суджа. На этом фоне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала жителей Сумской области срочно эвакуироваться. Она отметила, что фортификации на данном участке фронта были подготовлены хуже, чем на других.

Ранее Медведев заявил о неизбежности возмездия для украинской армии.

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