В Киеве после атаки беспилотников произошли пожары в нескольких районах

Кличко сообщил о пожарах в нескольких районах Киева после атаки дронов

Сразу в нескольких районах Киева начались пожары после падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По данным главы города, пожары разгорелись в Голосеевском и Соломенском районах Киева.

«В Соломенском районе, предварительно, еще на одной локации попадания обломков БПЛА», — написал мэр Киева.

По словам Кличко, ПВО продолжает работать по целям в небе над Киевом.

В ночь на 6 июня ВС РФ нанесли массированный удар ракетами Х-101, «Калибр» и «Искандер» по критической инфраструктуре на территории Украины. В том числе они поразили две ТЭЦ в Киеве, а также комплекс противовоздушной обороны Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на ночной массированный удар американскому лидеру Дональду Трампу и заявил, что бездействие со стороны стран Запада после этой атаки он может расценивать как соучастие в агрессии.

В свою очередь в Минобороны РФ утром 6 июня сообщили, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 174 украинских беспилотника над территорией России. Кроме того, над Черным морем были сбиты три управляемые ракеты «Нептун-МД».

Ранее на жилой дом в Энгельсе упали обломки украинского беспилотника.