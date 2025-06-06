Военный блогер сообщил об ухудшении положения ВСУ на одном из направлений

Ситуация на Новопавловском направлении в ДНР быстро ухудшается для украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный блогер Юрий Подоляка.

«Группировка «Восток» проломила оборону противника и вчера полностью овладела населенным пунктом Федоровка, а с утра зашла с юга в населенный пункт Комар», — написал он.

Подоляка добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени могут оставить оборону Алексеевки в ДНР.

До этого Подоляка заявил, что ночной массированный удар по Украине со стороны Вооруженных сил Российской Федерации был мощным, но на фоне остальных атак ничем не выделялся, поэтому «не тянет на ответку».

В ночь на 6 июня Россия нанесла массированный удар ракетами Х-101, «Калибр» и «Искандер» по критической инфраструктуре Украины: в Киеве была поражена ТЭЦ-5, повреждена ТЭЦ-4, уничтожен комплекс ПВО Patriot, сообщали Telegram-каналы. Ударами ВС РФ обесточены районы Тернополя и Луцка.

Одновременно ВСУ атаковали Брянск, Энгельс и ряд других регионов России: дрон попал в многоэтажный дом, повреждены НПЗ. 10 БПЛА сбили над Подмосковьем. Что известно о масштабном обмене ударами — в материале «Газеты.Ru».

На Украине признали успехи ВС России на Сумском направлении.