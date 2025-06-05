На Украине признали успехи ВС РФ на Сумском направлении

Спикер ГПСУ Демченко заявил о расширении войсками РФ плацдарма под Сумами

Вооруженные силы (ВС) России расширяют свои позиции на Сумском направлении. С таким утверждением выступил спикер государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко во время телемарафона.

«И, к сожалению, видим, что враг расширяет фактически такой плацдарм», — отметил он, подтверждая достижения Российской армии.

Накануне Минобороны России сообщило о нанесении ударов по скоплениям личного состава и техники ВСУ в Сумской области. В сообщении ведомства указывается на поражение подразделений двух механизированных бригад, танковой бригады, десантно-штурмовой бригады, егерской бригады, бригады береговой обороны, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков, а также подразделений центра сил специальных операций ГУР в районах населенных пунктов Искриковщина, Петрушевка, Садки, Юнаковка, Новая Сечь, Писаревка, Хотени, Павловка и Великий Прикол.

3 июня в Раде призвали украинцев эвакуироваться из Сумской области из-за провала обороны ВСУ.

Ранее на Украине заявили о многокилометровом продвижении российских войск в Сумской области.