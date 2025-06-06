Подоляка заявил, что ночной удар ВС РФ по Украине «не тянет на ответку»

Военблогер Подоляка: в ночном ударе по Украине не было ничего неординарного

Военный блогер Юрий Подоляка считает, что ночной массированный удар по Украине со стороны ВС РФ был мощным, но на фоне остальных атак ничего не выделялся. Об этом публицист написал в своем Telegram-канале.

«География ударов была очень широкой, как и количество ракет и БПЛА, которые приняли в нем участие. Но, ничего сверхординарного не было. <...> Мое личное субъективное мнение, пока то, что я вижу явно не тянет на «ответку». Хотя удар и мощный», — высказался Подоляка.

Он отметил, что Россия поразила энергообъекты Украины, а также военные объекты и транспортную инфраструктуру. По словам блогера, больше всего досталось Киеву, Волыни и Тернополю, причем было достаточно много точных попаданий.

В ночь на 6 июня Россия нанесла массированный удар ракетами Х-101, «Калибр» и «Искандер» по критической инфраструктуре Украины: в Киеве была поражена ТЭЦ-5, повреждена ТЭЦ-4, уничтожен комплекс ПВО Patriot, сообщали Telegram-каналы. Ударами ВС РФ обесточены районы Тернополя и Луцка.

Одновременно ВСУ атаковали Брянск, Энгельс и ряд других регионов России: дрон попал в многоэтажный дом, повреждены НПЗ. 10 БПЛА сбили над Подмосковьем.

Что известно о масштабном обмене ударами — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине сообщили о задержке шести поездов из-за повреждения ж/д путей.