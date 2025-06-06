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Британия намерена потратить многомиллиардную сумму на оборону

FT: Британия планирует потратить £68 млрд на военную реформу
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Kin Cheung/AP

Великобритания потратит £68 млрд на военную реформу. Об этом сообщает Financial Times.

Согласно материалу издания, британские эксперты подчеркивают, что расходы на сферу обороны скажутся на обычных гражданах. Бывший министр иностранных дел страны Джек Стро заявил, что налоги в Великобритании неизбежно вырастут.

В обзорной статье РИА Новости говорится, что к 2027-му расходы на оборону в стране вырастут с 2,33% до 2,5% ВВП, а после новых парламентских выборов — до 3%.

2 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна направит £15 млрд ($20 млрд) на программу модернизации своего арсенала ядерных боеголовок. По его словам, такая модернизация необходима для того, чтобы «обеспечить силы ядерного сдерживания в грядущие десятилетия».

Премьер добавил, что программа станет частью «исторического» обновления сил ядерного сдерживания, а также позволит создать девять тысяч рабочих мест.

Также Стармер объявил, что Великобритания увеличивает финансовые вложения в свою оборону, чтобы обеспечить готовность вооруженных сил королевства вести боевые действия на фоне роста напряженности в Европе.

Ранее в Британии предложили создать украинский полк в своей армии.

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