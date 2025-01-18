Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии предложили создать украинский полк в своей армии

Telegraph: Британии необходимо создать украинский полк в своей армии
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Великобритания извлечет выгоду при создании украинского полка в своей армии. Об этом пишет обозреватель газеты The Telegraph Генри Хилл.

«Постоянное добровольческое подразделение украинских граждан в наших собственных вооруженных силах стало бы наиболее ощутимым возможным выражением нашего военного союза», — отметил он.

По мнению Хилла, украинский полк в британской армии не только позволит Британии окупить часть инвестиций в обучение и оснащение украинской армии, но и «предоставит Киеву дополнительный пул войск, обученных по высоким стандартам».

Обозреватель подчеркнул, что Британия вряд ли может отказаться от создания такого полка в связи с долгосрочным кризисом набора новобранцев.

16 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

В ответ на это крымский политолог Владимир Джаралла заявил, что подписав договор о партнерстве с Великобританией, Украина согласилась стать колонией Соединенного Королевства. Эксперт выразил мнение, что подписанное соглашение необходимо в первую очередь Британии, чтобы отвлечь внимание от ее внутренних проблем.

Ранее в Британии заявили о низком моральном духе в армии королевства.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами