Великобритания извлечет выгоду при создании украинского полка в своей армии. Об этом пишет обозреватель газеты The Telegraph Генри Хилл.

«Постоянное добровольческое подразделение украинских граждан в наших собственных вооруженных силах стало бы наиболее ощутимым возможным выражением нашего военного союза», — отметил он.

По мнению Хилла, украинский полк в британской армии не только позволит Британии окупить часть инвестиций в обучение и оснащение украинской армии, но и «предоставит Киеву дополнительный пул войск, обученных по высоким стандартам».

Обозреватель подчеркнул, что Британия вряд ли может отказаться от создания такого полка в связи с долгосрочным кризисом набора новобранцев.

16 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве между двумя государствами. Одной из целей документа является развитие сотрудничества Киева и Лондона в оборонной сфере. Более того, соглашение предусматривает продолжение военной помощи Украине со стороны Великобритании.

В ответ на это крымский политолог Владимир Джаралла заявил, что подписав договор о партнерстве с Великобританией, Украина согласилась стать колонией Соединенного Королевства. Эксперт выразил мнение, что подписанное соглашение необходимо в первую очередь Британии, чтобы отвлечь внимание от ее внутренних проблем.

Ранее в Британии заявили о низком моральном духе в армии королевства.