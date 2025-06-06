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Российские войска взяли под контроль Федоровку

Минобороны: российские войска за сутки взяли под контроль Федоровку в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие за минувшие сутки взяли под контроль Федоровку в Донецкой народной республике. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделениями группировки войск «Восток» в результате активных действий освобождены населенные пункты Новополь и Федоровка в ДНР», — говорится в сводке.

Министерство обороны также заявило, что Вооруженные силы Российской Федерации в ответ на атаки украинских войск нанесли массированный удар по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины.

4 июня министерство обороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Кондратовка в Сумской области.

1 июня Минобороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль Алексеевку в Сумской области.

Ранее Подоляка заявил, что ночной удар ВС России по Украине «не тянет на ответку».

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