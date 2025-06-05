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Стали известны подробности удара России по штабу ВСУ «Сумы»

«Царьград»: ВС РФ наступает под Сумами, пока Киев призывает к эвакуации
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Russian Defence Ministry/Global Look Press

После точечного удара Вооруженных сил (ВС) РФ по штабу украинской группировки «Сумы» началось активное наступление, в том числе на юг от Андреевки, в настоящее время идут бои за Малую Корчаковку. Об этом сообщает «Царьград».

Издание со ссылкой на военного блогера Юрия Подоляку пишет, что целью удара стали машиностроительный колледж, где располагался штаб и здание Службы безопасности Украины. По информации журналиста, там в момент атаки проходило совещание с участием офицеров НАТО. Подоляка отметил, что после попадания снаряда военные самостоятельно выбирались из-под завалов.

На следующий день стало известно о продвижении ВС России в районе сел Новоконстантиновка и Варачино, в свою очередь населенный пункт Яблуновка оказался в полуокружении.

Кроме того, «Царьград» пишет, что группировка «Курск» начала штурм участка трассы Сумы — Суджа. На этом фоне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала жителей Сумской области срочно эвакуироваться.

В свою очередь боец с позывным «Осетин» рассказал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) царит непонимание ситуации, в радиоперехватах фиксируется паника.

В настоящее время для ВСУ обстановка в регионе складывается весьма неблагоприятно. Как быстро ВС РФ смогут взять Сумы и ждать ли повторения упорных боев за Бахмут и Мариупольв материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее колонну подбитой военной техники США в Сумской области сняли на видео.

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