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Над акваторией Черного моря уничтожены три ракеты ВСУ

МО: над акваторией Черного моря сбиты три управляемых ракеты «Нептун-МД» ВСУ
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President.gov.ua

Над акваторией Черного моря уничтожены три управляемые ракеты «Нептун-МД» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России, передает ТАСС.

Украинские войска ударили двумя снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Рыльску в Курской области.

Днем 5 июня пресс-служба Минобороны России сообщила, что российские средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили и уничтожили один снаряд от реактивной системы залпового огня HIMARS и 154 дрона ВСУ.

24 мая официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что удар украинских войск по гражданской инфраструктуре Льгова Курской области 22 мая был нанесен с использованием системы HIMARS. В результате произошедшего пострадали 16 мирных жителей, из них ранения получили подростки 13 и 16 лет. Кроме того, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также более 20 машин.

Ранее СК возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Рыльск.

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