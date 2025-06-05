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Российские системы ПВО в течение суток сбили более 150 дронов ВСУ

Минобороны РФ: системы ПВО за сутки уничтожили 154 украинских беспилотника
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили и уничтожили один снаряд от реактивной системы залпового огня HIMARS и 154 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что 60 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были ликвидированы вне зоны боевых действий.

Также в ведомстве отчитались о работе оперативно-тактической авиации, артиллерийских расчетов, ракетных войск и расчетов ударных дронов в составе группировок войск Вооруженных сил РФ. По данным Минобороны, военнослужащие страны за сутки нанесли удары по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

«Нанесено поражение цехам по сборке ударных БПЛА, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов», — подчеркнули в пресс-службе.

Утром 5 июня в Минобороны РФ рассказали, что дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили 30 украинских дронов в небе над российскими регионами. Больше всего беспилотников ВСУ — 15 — ликвидировали в Ростовской области. Еще 11 летательных аппаратов сбили в Республике Крым, два — в Белгородской области, по одному — в Московском регионе и Курской области.

Ранее российские бойцы вывезли два подбитых танка M1 Abrams американского производства из Сумской области.

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