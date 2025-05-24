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ВСУ нанесли удар по Курской области с помощью системы HIMARS

СК: удар ВСУ по инфраструктуре в Курской области был нанесен с помощью HIMARS
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Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) 22 мая по гражданской инфраструктуре Льгова Курской области был нанесен с использованием системы HIMARS. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

22 мая врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что атака ВСУ пришлась на трассу КурскРыльск, которая находится на въезде в Льгов.

В Следственном комитете сообщили, что, осмотрев место обстрела и обнаружив фрагменты снаряда, военные следователи сделали вывод, что для обстрела использовалась «HIMARS».

В результате произошедшего пострадали 16 мирных жителей, из них ранения получили подростки 13 и 16 лет. Кроме того, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также более 20 машин.

Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (пункт «б» часть 3 статья 205 УК РФ). В рамках него устанавливаются представители ВСУ Украины, причастные к преступлению, добавили в СК РФ.

Ранее Путин заявил, что ВСУ выбирают для обстрелов невоенные цели.

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Атаки на Курскую область
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