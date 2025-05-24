ВСУ нанесли удар по Курской области с помощью системы HIMARS

СК: удар ВСУ по инфраструктуре в Курской области был нанесен с помощью HIMARS

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) 22 мая по гражданской инфраструктуре Льгова Курской области был нанесен с использованием системы HIMARS. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

22 мая врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что атака ВСУ пришлась на трассу Курск — Рыльск, которая находится на въезде в Льгов.

В Следственном комитете сообщили, что, осмотрев место обстрела и обнаружив фрагменты снаряда, военные следователи сделали вывод, что для обстрела использовалась «HIMARS».

В результате произошедшего пострадали 16 мирных жителей, из них ранения получили подростки 13 и 16 лет. Кроме того, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также более 20 машин.

Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (пункт «б» часть 3 статья 205 УК РФ). В рамках него устанавливаются представители ВСУ Украины, причастные к преступлению, добавили в СК РФ.

Ранее Путин заявил, что ВСУ выбирают для обстрелов невоенные цели.