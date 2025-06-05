СК возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Рыльск

СК: возбуждено дело о теракте в связи с атакой на Рыльск в Курской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» в связи с атакой украинской армии на Рыльск в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба СК.

«В настоящее время ведется работа с гражданским населением, чье имущество повреждено, а также назначены судебные экспертизы с целью оценки причиненного ущерба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи устанавливают солдат ВСУ, причастных к случившемуся.

В ночь на 3 июня украинская армия атаковала Рыльск при помощи беспилотников. Сообщалось, что один из дронов упал на частный дом на Зеленой улице около 22:50 мск и вызвал пожар. Всего повреждения получили четыре здания. В результате атаки пострадала 66-летняя женщина, которую доставили в больницу.

Также врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ целенаправленно с помощью двух беспилотных летательных аппаратов ударили по вышке и башне очистных сооружений в Рыльске. Башня повреждений не получила, водоснабжение нарушено не было, из людей никто не пострадал.

Ранее стало известно число сельхозпредприятий в Курской области, пострадавших из-за атак ВСУ.