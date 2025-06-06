На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обломки беспилотника упали на дорогу в Калужской области

В Калужской области обломки беспилотника упали на дорогу, повреждены четыре авто
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Обломки беспилотника упали на дорогу в Калужской области, повреждены четыре автомобиля. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что ночью силы ПВО на границе Обнинска и Боровского района сбили пять дронов. Обломки одного из них упали на автодорогу.

По предварительным данным, незначительно повреждены четыре автомобиля, пассажиры серьезных травм не получили, написал Шапша и добавил, что на местах падения фрагментов беспилотников работают оперативные группы.

Кроме того, ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотников, летевших на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

В Тульской области, как рассказал губернатор Дмитрий Миляев, в результате атаки БПЛА пострадали три человека.

В Энгельсе Саратовской области после налета дронов произошло возгорание на промышленном предприятии.

Ранее губернатор Тульской области рассказал о пострадавших после налета БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами