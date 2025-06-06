В Калужской области обломки беспилотника упали на дорогу, повреждены четыре авто

Обломки беспилотника упали на дорогу в Калужской области, повреждены четыре автомобиля. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что ночью силы ПВО на границе Обнинска и Боровского района сбили пять дронов. Обломки одного из них упали на автодорогу.

По предварительным данным, незначительно повреждены четыре автомобиля, пассажиры серьезных травм не получили, написал Шапша и добавил, что на местах падения фрагментов беспилотников работают оперативные группы.

Кроме того, ночью силы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотников, летевших на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

В Тульской области, как рассказал губернатор Дмитрий Миляев, в результате атаки БПЛА пострадали три человека.

В Энгельсе Саратовской области после налета дронов произошло возгорание на промышленном предприятии.

Ранее губернатор Тульской области рассказал о пострадавших после налета БПЛА.